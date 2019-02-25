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В ДНР заявили, что «украинские диверсанты» устроили взрыв в Макеевке

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«Украинские диверсанты» совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы управления так называемой Народной милиции «республики» Даниил Безсонов.

«Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой народной республики. Так, сегодня в Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль», — цитирует его Донецкое агентство новостей, освещающее деятельность боевиков.

По информации Безсонова, данные о пострадавших уточняются. На месте инцидента работает следственная группа. Сообщается о наличии описания подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся разыскные мероприятия.

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Это уже не первый случай с начала года, когда в ДНР заявляют о диверсиях. Так, 18 февраля в центре Донецка произошли три взрыва. Тогда обошлось без жертв. Кроме того, в субботу на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» на линии соприкосновения сторон в Донбассе подорвался гражданский автомобиль. В результате инцидента два человека погибли и один пострадал.

Макеевка, ДНР
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