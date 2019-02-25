Пенсионерам перед выборами выплатят по 2410 гривен

В марте-апреле 2019 будет осуществлена единовременная доплата к пенсии 2410 гривен. Об этом во время совещания в Пенсионном фонде Украины в понедельник в Киеве с участием президента Петра Порошенко заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«В 2019 году предлагается им (пенсионерам — Ред.) осуществить доплату к пенсии 2,410 гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурс, который был получен от закона о» евробляхах«, — сказал Рева.

«Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране было оброащено в пользу определенным категориям граждан. То есть средства от растаможивания „евроблях“ в полном объеме были направлены на такие выплаты. Это инициатива президента», — заявил министр.

По словам Порошенко, 2,410 гривен — это фактически та сумма, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсии.

«В 2015 — 2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было... Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии — минимальная и ниже минимальной — возвратить индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн», — сказал Порошенко на совещании.

«Эта сумма будет выплачена в марте-апреле 2019», — добавил представитель правительства.

Напомним, что 31 марта в Украине пройдет первый тур президентских выборов.