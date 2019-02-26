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Из-за массовой бесконтрольной застройки в Киеве «школьный кризис»

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Из-за массовой бесконтрольной застройки в Киеве «школьный кризис»

Из-за нерадивости застройщиков и чиновников в большинстве классов школ Киева учатся намного больше 30 учеников, что прямо запрещает закон об образовании. Об этом говорится в статье ЭП.

Застройщики каждый год строят 20 тыс. новых квартир, но не строят рядом с ними садики и школы.

Для того, чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно сегодня начать одновременно строить не менее 57 школ и 70 детских садов, что обойдется примерно в 8–22 млрд грн.

Кроме того, каждый год Киев должен вводить в эксплуатацию еще до 10 школ и до 16 детских садов на сумму 1–4 млрд грн.

Например, в Киеве на Осокорках частично построены шесть жилых комплексов:

ЖК Ривьера (3 дома),
ЖК Заречный (6 домов на 2080 квартир),
ЖК Славутич (5 домов на 1204 квартир),
ЖК Славутич 2.0 (6 домов на 476 квартир),
ЖК Seven (6 домов на 2318 квартир),
ЖК RiverStone (9 домов на 1380 квартир).

Всего жилые комплексы состоят из 35 многоэтажных домов. В них будет примерно 8 тыс квартир.

Разрешение на строительство каждого дома предоставили мэр Киева и депутаты Киевсовета с условием, что для жителей этих новостроек рядом будут построены три школы на 2 200 мест и пять детских садов на 725 мест.

Часть из тридцати пяти жилых домов заселены, часть — в процессе возведения. Однако строительство трех школ не начато.

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Более того, на том месте, где по плану территории застройки должны быть школы, расположен частный сектор.

В этом частном секторе живут люди, которые даже не подозревают, что на месте их домов кто-то запланировал строительство школы.

Киев, застройка, школа
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