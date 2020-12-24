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Бывший депутат Зубик застроит столичный парк

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Бывший депутат Зубик застроит столичный парк

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 21 декабря зарегистрировала разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Генерала Жмаченко, 20, в Днепровском районе Киева — по факту это будет жилой комплекс на участке, который Киевсовет в сентябре признал парком.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства, официального сайта Киевсовета, Градостроительного кадастра и кадастровой карты Украины

Заявителем на выдачу разрешения ГАСИ была религиозная община: Поместная церковь христиан веры евангельской «Христианская Надежда».

Она же в июне этого года получила градостроительные условия и ограничения (ГУО) на завершение строительства духовно-благотворительного комплекса с приспособлением под многофункциональный комплекс высотой до 73,5 м (около 25 этажей) на коммунальном участке площадью 4,24 га на ул. Генерала Жмаченко, 20.

Согласно Генплану столицы этот участок является территорией общественных зданий и сооружений, где строительство жилья не допускается. В самых ГУО четко прописано, что в объекте не рассчитывается допустимая плотность населения для объекта, поскольку такие данные нужны только для жилой застройки.
 
 
Вместе с тем, в разрешении ГАСИ указано тип объекта на ул. Жмаченко, 20, — дома многоквартирные массовой застройки, площадь жилого дома — 46,6 тыс кв м. То есть генподрядчик «Строительная компания «Интеграл-Буд» бывшего нардепа Владимира Зубика под видом «многофункционального комплекса» планирует построить на участке жилой дом.

Кроме того, на сегодняшний день у религиозной общины отсутствует право пользования участком на ул. Жмаченко, 20, ведь 24 сентября Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды с церковью и придание участку статуса парка. Согласно ч. 3 ст. 44 регламента Киевсовета, это решение вступило в силу с момента принятия. Однако оно до сих пор не обнародовано на сайте Киевсовета.

Как сообщают местные активисты, чиновники «даже на обращение народных депутатов отвечают отписками, не предоставляя подписанный проект решения», тогда как «уничтожение почти 4 га зеленой зоны по адресу ул. Генерала Жмаченко, 20, становится реальностью».

Приведенные выше противоречия должны были стать причиной для отказа в выдаче разрешения ГАСИ, однако документ был выдан.

В октябре 2018 года Департамент градостроительства КГГА сначала выдал незаконные ГУО на строительство жилых домов на ул. Генерала Жмаченко, 20, а после возникновения общественного резонанса просто подменил их на отказ в выдаче.

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Собственниками ООО «Строительная компания «Интеграл-Буд» является дочернее предприятие «Интеграл-Буд» ООО «Фирма «Интеграл» (99,99%) и Игорь Кухар (0,01%).

Владельцем дочернего предприятия является паевой венчурный инвестиционный фонд «Интергалбудинвест» недиверсифицированного вида закрытого типа ООО «Компания по управлению активами «Кристал Эссет Менеджмент».

ПАО «Интергалбудинвест» недиверсифицированного вида закрытого типа ООО «КУА «Кристал Эссет Менеджмент». Владельцем ТПО «КУА «Кристал Эссет Менеджмент» значится Сергей Чумак, а руководителем — Валерий Кулаков.

Кулаков на парламентских выборах 2012 года был доверенным лицом тогдашнего нардепа Владимира Зубика (входил во фракцию «Партии регионов», позже — группу «Видродження»). Также Кулаков помогал Зубику с 5 по 8 созывы ВР. В сентябре 2019 года Зубик стал президентом Ассоциации «Предприятий строителей «Интеграл-Буд», созданной в 2018 году.

Киев, Владимир Зубик, застройка
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