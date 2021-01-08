Школы Киева будут учиться дистанционно

В понедельник, 11 января, столичные школьники выходят с зимних каникул. Однако обучение для них будет проходить в дистанционном формате на время действия жесткого карантина в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«После зимних каникул, с 11 января, заведения образования будут работать в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в обычном режиме продолжат работу только детские садики.

Напомним, сегодня в Украине начал действовать ужесточенный карантин. Он продлится до 24 января, включительно.

На утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5,7 тысячи новых случаев коронавируса.