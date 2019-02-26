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Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, - СМИ

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Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, - СМИ

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Об этом «Украинской правде» сообщили сразу четыре независимых друг от друга источника.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник.

Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от «Оппозиционного блока», Максим Поляков и Евгений Дейдей от «Народного фронта», Антон Киссе от «Видродження» и другие.

Согласно расписанию КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано.

Напомним, что уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

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Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу.

Конституционный суд, незаконное обогащение
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Вторник, 26 февраля 2019
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