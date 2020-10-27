Конституционный суд отменил «незаконное обогащение»

Конституционный суд принял решение по представлению депутатов фракций ОПЗЖ и «За майбутне» и отменил ответственность за так называемое «незаконное обогащение».

Как сообщает бывший журналист Сергей Лещенко в Телеграм, на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАЗК.

Проект был роздан утром и проголосован. Против, по данным Лещенко, выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый.