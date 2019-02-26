Певицу Maruv уже пригласили в Москву

Организаторы московской пре-пати международного песенного конкурса «Евровидение» направили приглашение победительнице украинского отбора Maruv и будут рады видеть ее в качестве почетного гостя несмотря на то, что певица не поедет на смотр в Тель-Авив. Об этом сообщил ТАСС во вторник продюсер концерта Дмитрий Мельников.

Накануне Maruv заявила, что отказалась подписывать контракт с национальным организатором — Национальной общественной телекомпаний Украины (НОТУ) — из-за политизированности некоторых его пунктов, что сделало невозможным ее участие в песенном конкурсе.

«Мы пригласили украинскую участницу Maruv сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе», — сказал Мельников.

По словам продюсера, певица очень понравилась фанатам «Евровидения», видеозаписи ее выступления набрали большое количество просмотров.

Ежегодная вечеринка, объединяющая участников международного песенного конкурса «Евровидение» и поклонников смотра, состоится в московском концертном зале Vegas 24 апреля. По традиции пре-пати будет включать «красную дорожку» участников, пресс-конференцию и концерт артистов из разных стран.

Как сообщил Мельников, московский концерт готовы посетить представитель Великобритании на «Евровидении» Майкл Райс и конкурсант от Испании Miki, обсуждается участие певцов из Чехии и Эстонии. «Мы продолжаем рассылать приглашения, так как отборы в некоторых странах-участницах „Евровидения“ еще не завершены», — добавил продюсер.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве.