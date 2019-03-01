Украина одолжила еще 529 млн евро под гарантию Всемирного банка

Украина 28 февраля привлекла у Deutsche Bank кредит на сумму 529 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка), сообщается на веб-сайте Министерства финансов.
Средства получены двумя траншами: транш «А» в размере EUR240 млн со сроком погашения четыре года и транш «В» в размере EUR289 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).
По кредиту была использована вторая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного банка (ВБ) в размере $750 млн.
Напомним, что совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.
Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.
В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте.
В настоящее время ВБ ведет переговоры с Министерством финансов Украины об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования.
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