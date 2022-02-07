В Минфине ожидают миссию МВФ

В Министерстве финансов надеются, что миссия Международного валютного фонда начнет работу уже в ближайшее время.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на странице в Фейсбуке.

«Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ», — говорится в сообщении.

Марченко также отметил, что Украина ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий. При этом важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки.

Напомним, в ноябре 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долл. США).