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Папа Римский пообещал открыть секретные архивы Ватикана времен Второй мировой

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Папа Римский пообещал открыть секретные архивы Ватикана времен Второй мировой

Папа Римский Франциск объявил, что 2 марта 2020 года будут открыты секретные архивы Ватикана, касающиеся времени Второй мировой войны. Об этом решении понтифик сообщил в ходе аудиенции для сотрудников Ватиканского архива, информирует в понедельник служба печати Святого престола.

Франциск пояснил, что выбор даты не случаен. Именно в этот день исполнится 80 лет со дня избрания на папский престол Пия XII (Эудженио Пачелли, 1876-1958). «Я решил, что открытие документов ватиканских архивов понтификата Пия XII для исследователей и историков произойдет в 80-летний юбилей его избрания — 2 марта 2020 года», — объявил Папа. При этом он пояснил, что принял такое решение по рекомендации своих советников. «Уверен, что серьезное и объективное исследование позволит в справедливом ключе оценить сложные моменты того понтификата, принятые решения и лучше понять период, когда в момент жестокостей войны предпринимались непростые попытки поддерживать гуманитарные инициативы, хотя и секретно», — добавил понтифик.

Фигура Пия XII, процесс беатификации (возведение на алтарь блаженных) которого начал Павел VI, одна из самых противоречивых. Так, его обвиняют в пособничестве истреблению евреев нацистами, потому что понтифик не осудил Холокост публично, поддерживая видимое политическое равновесие. Ватикан утверждает, что благодаря тонкой дипломатической линии в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини Пий XII смог спасти тысячи евреев, укрывая их в том числе за станами папского города-государства. Именно еврейские общины давно требовали открыть архивы военных лет.

«Пию XII выпало управлять церковью в один из самых темных и печальных моментов ХХ века. Его понтификат уже изучался во всех его аспектах и иногда подвергался критике (иногда не без преувеличений и предубеждения). Церковь не боится истории, наоборот, она ее любит, и хотела бы любить еще больше, как историю любит Бог», — заключил Франциск.

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В Ватиканском архиве, который часто называют секретным, хранятся бесценные исторические документы, среди которых переписка римских понтификов с европейскими монархами, акты судов над Галилео Галилеем и Джордано Бруно, отчет Микеланджело о работе над воздвижением собора Святого Петра, манускрипты, кодексы и буллы. Многие представляют исторические редкости, датируемые XII-XX веками, имеют не только летописную ценность, но и являются произведениями искусства и памятниками раннего книгопечатания.

Папа Римский, Ватикан, Папа римский Франциск
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