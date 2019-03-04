По подозрению в растрате задержаны чиновники «Спецтехноэкспорта»

Антикоррупционные органы задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия «Спецтехноэкспорт», входящего в состав госконцерна «Укроборонпром».

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

«4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП „Спецтехноэкспорт“ по подозрению в растрате 2,225 млн долл. США», — сообщило ведомство.

«Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия», — заявил НАБУ.

Подробности бюро обещает позже.