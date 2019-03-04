Суд освободил подозреваемого по делу Гандзюк Мангера от всех обязательств

Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующее решение вынес судья Шевченковского райсуда Киева 4 марта, передает «Громадське ТВ».
Как сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин, это означает, что залог остается бессрочной мерой пресечения.
Также Мангер обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона. Кроме того ему возвращают загранпаспорт.
Эту информацию подтвердила прокурор Виктория Калита.
Адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко уточнил «Укринформу», что срок действия обязательств Мангера — носить браслет и не выезжать за пределы Херсона закончился еще 3 марта.
Кроме того, в понедельник Шевченковский райсуд столицы не смог рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета. Заседание должно было состояться в 10:00 4 марта. Однако, из-за больничного судьи заседание отменили.
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