Войти
Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
позиция
Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
Порошенко обещает украинцам ежемесячное улучшение жизни
выборы
Порошенко обещает украинцам ежемесячное улучшение жизни

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Венесуэле обещают арестовать Гуайдо, если тот попытается вернуться в страну

237
В Венесуэле обещают арестовать Гуайдо, если тот попытается вернуться в страну

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо будет задержан, если попытается пересечь границу Венесуэлы и вернуться в страну. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро.

"Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, а он нарушил это постановление, - указал Карнейро, отвечая на вопрос, что произойдет, если Гуайдо попытается вернуться через подконтрольный ему штат. - По решению суда, если он попытается пересечь границу, его должны будут задержать".

Гуайдо ранее заявил, что намерен в понедельник или вторник вернуться в Венесуэлу. Пока непонятно, как он собирается это сделать. Помимо регулярного авиарейса он может попасть в Венесуэлу на частном самолете или попытаться перейти границу с гуманитарным конвоем.

На территории штата Варгас находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.

Читайте также: Что смотреть: главные фильмы весны

Напомним, что Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Николаса Мадуро 23 января. Его уже поддержали США, Канада и большая часть стран Еврпоы и Латинской Америки. Мадуро высказали поддержку Россия, Китай, Мексика, Иран, Куба, Боливия, Беларусь и Турция. При этом именно Мадуро продолжает контролировать ситуацию в стране.

Венесуэла, Хуан Гуайдо
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 3 марта 2019
Суббота, 2 марта 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не буду голосовать за Порошенко

Возможно, ПАП далеко не самый плохой президент. И возможно, в другое, менее сложное время он показал бы себя как очень сильный лидер. Однако, сейчас, в очень сложное для страны время, это абсолютно не тот человек, что может что-то изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга, мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки – исходя из их общепринятого электорального потенциала.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «балансе ядерного страха»

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016