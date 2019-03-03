В Венесуэле обещают арестовать Гуайдо, если тот попытается вернуться в страну

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо будет задержан, если попытается пересечь границу Венесуэлы и вернуться в страну. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро.
"Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, а он нарушил это постановление, - указал Карнейро, отвечая на вопрос, что произойдет, если Гуайдо попытается вернуться через подконтрольный ему штат. - По решению суда, если он попытается пересечь границу, его должны будут задержать".
Гуайдо ранее заявил, что намерен в понедельник или вторник вернуться в Венесуэлу. Пока непонятно, как он собирается это сделать. Помимо регулярного авиарейса он может попасть в Венесуэлу на частном самолете или попытаться перейти границу с гуманитарным конвоем.
На территории штата Варгас находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.
Напомним, что Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Николаса Мадуро 23 января. Его уже поддержали США, Канада и большая часть стран Еврпоы и Латинской Америки. Мадуро высказали поддержку Россия, Китай, Мексика, Иран, Куба, Боливия, Беларусь и Турция. При этом именно Мадуро продолжает контролировать ситуацию в стране.
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