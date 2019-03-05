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Жители Нидерландов потратили в прошлом году на велосипеды рекордную сумму

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Жители Нидерландов потратили в прошлом году на велосипеды рекордную сумму

Жители Нидерландов потратили рекордные €1,2 млрд на новые велосипеды в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные ассоциации владельцев транспортных средств Bovag. Кроме того, впервые в истории расходы на электрические велосипеды превысили расходы на обычные двухколесные.

Согласно статистике, в общей сложности жители Нидерландов приобрели 1 млн велосипедов в прошлом году, что на 5,7% больше по сравнению с 2017 годом. Как считают в организации, это, в частности, связано с длинным и жарким летом, которое подтолкнуло больше людей к использованию двухколесного транспорта.

При этом продажи электровелосипедов выросли на 40%: приобрели более 400 тыс. единиц. Общие затраты составили €823 млн, то есть в среднем на один электровелосипед было потрачено более €2 тыс. Треть от всех проданных велосипедов были обычными городскими велосипедами, что свидетельствует о снижении продаж на 42% по сравнению с 2017 годом.

«Электрические велосипеды становятся новой нормой, — заметили в связи с этим в Bovag. — Ими пользуются все группы населения — от молодежи до пожилых людей. На рынке появились электрические горные велосипеды, электрические транспортные велосипеды, на которых родители могут перевозить своих детей, и многие другие модели для различных целей».

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В Bovag ожидают, что новые правила относительно так называемых рабочих велосипедов, которые вступят в силу в 2020 году, приведут к очередному росту продаж. В их рамках работодатели будут платить 19 евроцентов за каждый километр, который сотрудники проехали на велосипеде из дома до работы и обратно. В свою очередь компаниям эти средства будут возмещаться за счет налоговых вычетов.

Нидерланды, велосипед
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