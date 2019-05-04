Зеленский обещает «несколько ходов» в ответ на выдачу Россией паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает УНИАН.
«У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными — такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем», — сказал он.
Ранее Зеленский заявлял, что выдача российских паспортов на Донбассе «ни на шаг не приближает урегулирование отношений между нашими странами». Протест против упрощения выдачи гражданства России заявлял и МИД. Это решение в ведомстве назвали «грубым нарушением норм международного права и государственного суверенитета Украины».
Напомним, президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал указ, который упрощает получение российского гражданства украинцам, родившимся и постоянно проживавшим на территории Крыма до 2014 года, а также тем, кто с того времени постоянно проживал на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого 24 апреля, Путин подписал указ, согласно которому процесс предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР должен быть упрощен.
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