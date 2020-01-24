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Российское гражданство в 2019 году получили почти 300 тысяч украинцев

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Российское гражданство в 2019 году получили почти 300 тысяч украинцев

Российская Федерация в 2019 году предоставила гражданство 299 тыс. 422 гражданам Украины. Как сообщает Интерфакс, об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

За январь-декабрь минувшего года именно такое количество граждан Украины получили гражданство РФ (приняли, восстановили, признали).

Также за данный период принято решение о выдаче 53 тыс. 378 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 155 тыс. 863 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 тыс. 915 разрешений на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 114 тыс. 537 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в 2019 году 550,1 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. — на работу, 35,3 тыс. — с целью учебы, 56,8 тыс. — как туристы и по иным причинам — 56,2 тыс.

В частности, январе-декабре 2019 года МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 641 тыс. 730 украинцев, из них 133 тыс. 832 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 507 тыс. 898 человек — поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2019 году РФ сняла с миграционного учета 1 млн 309 тыс. 198 украинцев.

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Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев, в 2018 году — 83 тыс. 81 украинец.

В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. — с частным визитом, 42,9 тыс. — с целью туризма и 28,1 тыс. — для учебы.

В течение 2018 года 524,7 тыс. граждан Украины посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. — на работу, 29,1 тыс. — с целью учебы и 44,2 тыс. — как туристы.

Россия, гражданство, отношения с Россией
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