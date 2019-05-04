Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу будет настаивать на дате инаугурации 19 мая. Об этом он сообщил журналистам под зданием Верховной Рады, передает УП.

«Мы будем предлагать 19 число, так хотим», — ответил он на вопрос, на какой дате инаугурации будет настаивать.

Он также отметил, что тема инаугурации будет главной темой встречи с председателями фракций.

«Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить», — сказал Зеленский.

В свою очередь народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что именно сегодня на консультациях новоизбранного президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций будет решен вопрос о дате инаугурации и в парламенте будет достаточно голосов.

«Я уверен, что будет 226 голосов, чтобы назначить постановлением Верховной Рады дату инаугурации. Но нужно понимать, что инаугурация — это и вопрос того, чтобы пригласить много зарубежных лидеров. Например, на инаугурации Порошенко, как мне говорили, было 17 президентов», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, что вчера в БПП предлагали провести инаугурацию нового президента 31 мая.