Ким Кардашьян зарабатывает до миллиона долларов за каждый пост в Instagram

Американская фотомодель, звезда реалити-шоу и телеведущая Ким Кардашьян зарабатывает в среднем до $500 тыс. на каждой записи в социальной сети Instagram. Об этом сообщил в субботу интернет-ресурс TMZ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении юридические документы фотомодели.
Как пояснил ресурс, Кардашьян сейчас ведет судебное разбирательство с компанией Missguided USA, занимающейся выпуском одежды. Фотомодель обвиняет компанию в том, что оно без разрешения использовала ее снимки в рекламных целях, и требует заплатить неустойку в размере $5 млн.
Суд, в который обратилась Кардашьян, попросил ее обосновать столь высокую оценку нанесенного ущерба. Ким с помощью адвокатов предоставила документы, доказывающие ее способность зарабатывать крупные суммы денег. Так, фотомодель утверждала, что каждый пост в Instagram приносит ей от $300 тыс. до $500 тыс.
TMZ обладает сведениями о том, что на самом деле жена рэпера Канье Уэста зарабатывает на каждой записи в Instagram до $1 млн. В публикации не исключается, что адвокатам фотомодели придется внести соответствующее уточнение в документы, направленные в суд.
Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние Кардашьян в $350 млн и отдал ей 30-е место в списке 100 знаменитостей с самыми высокими доходами. Издание считает, что основой благополучия фотомодели является компания KKW Beauty, выпускающая наборы косметики и духи. Объем продаж этого предприятия составил около $100 млн с июня 2017 года, указывает Forbes.
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