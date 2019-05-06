Бывший юрист Трампа отправился в тюрьму, пообещав «многое рассказать»

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в понедельник в тюрьму, пообещав журналистам «многое рассказать», когда для этого у него появится возможность. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC.

53-летний Коэн беседовал с журналистами у ворот своего дома на Манхэттене перед отъездом в федеральную тюрьму в Отисвилле, где он начнет отбывать трехлетний срок заключения. «Еще многое предстоит рассказать, и я ожидаю дня, когда я смогу рассказать правду», — заявил он. Как отметила в этой связи телекомпания CNBC, эти слова Коэна могут означать, что на слушаниях в Конгрессе он сообщил далеко не все, что ему известно о действиях президента Дональда Трампа.

В конце февраля Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также, что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить экс-порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн заявил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора нынешнего президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.