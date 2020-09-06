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Бывший юрист Трампа утверждает, что президенту США нравится стиль управления Путина

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Бывший юрист Трампа утверждает, что президенту США нравится стиль управления Путина

Бывший юрист президента США Майкл Коэн утверждает в своих новых мемуарах, что Дональд Трамп восхищается стилем управления российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post. В ее распоряжении оказалась копия книги, выход которой намечен на 8 сентября.

«Что касается России, то Коэн пишет, что причина, по которой Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, проще, чем думают многие критики», — отметило издание. По мнению экс-адвоката, главе Белого дома нравится то, что президент РФ «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — по сути так же, как американский лидер управлял Trump Organization».

Кроме того, согласно версии Коэна, Трамп в период президентской кампании в США в преддверии выборов 2016 года ошибочно считал Путина «богатейшим человеком в мире», а американский лидер, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги.

Коэн обратился в книге и к теме приписываемого избирательному штабу Трампа сговора с Москвой. По его мнению, речь в действительности шла не о сговоре, а о совпадении интересов Трампа и России.

«То, что казалось сговором, на самом деле было совпадением интересов, которое заключалось в том, чтобы навредить Хиллари Клинтон любым возможным способом», — убежден юрист. Он утверждает при этом, что идея вмешательства в выборы «не вызывала у Трампа абсолютно никакого беспокойства».

Как отмечает газета, в книге, однако, не приводится достаточно много новых деталей относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

В свою очередь в Белом доме опровергли содержащуюся в мемуарах Коэна информацию как не соответствующую действительности.

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Коэн еще в июле объявил, что намерен выпустить книгу. Позже он пояснил, что в критическом ключе опишет личный опыт общения с Трампом. В опубликованном ранее предисловии, в частности, говорилось, что Коэн якобы был хорошо осведомлен о том, как проводилась в 2016 году предвыборная кампания Трампа. Он также утверждал, что раскроет в своей книге некие подробности, имеющие отношение к приписываемым президенту связям с Россией.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих денег была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачные связи.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Майкл Коэн
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