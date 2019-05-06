Климкин выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре на борту самолёта SSJ-100, совершившего накануне аварийное приземление в московском аэропорту «Шереметьево».
«Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают», — написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.
При этом он отметил, что в МИД пока не располагают подтверждением предварительной информации о том, что в авиакатастрофе пострадала гражданка Украины.
«Наши консулы проверяют информацию о гражданке Украины, пострадавшей в результате пожара на самолете SSJ100 в Шереметьево», — написал Климкин.
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