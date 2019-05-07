Microsoft выпустит программное обеспечение для проведения честных выборов

Компания Microsoft разрабатывает программное обеспечение, которое позволит сделать процесс голосования на выборах безопасным, проверяемым и подлежащим надежному аудиту.

Об этом заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на ежегодной конференции компании для разработчиков программного обеспечения, сообщает Associated Press.

По словам Наделлы, это в перспективе позволит «модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире».

Чтобы обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства, регистрация бюллетеней будет происходить в зашифрованном виде, пояснил он. По словам гендиректора Microsoft, это позволит их «точно и независимо отслеживать после того, как они были поданы».

Программное обеспечение (ПО) разрабатывается совместно с компанией Galois из Орегона, которая также работает над созданием прототипа защищенной системы голосования по контракту с DARPA — передовым исследовательским агентством Пентагона.

Microsoft называет новое ПО — «ElectionGuard».

«ElectionGuard позволит избирателям подтвердить, что их голоса точно записаны. Помимо этого, уникальный кодированный трекер, который он производит, регистрирует зашифрованную версию голосования, которая сохраняет сам выбор голосования в тайне, обеспечивая при этом точное подсчет голосов», — говорится в сообщении.

Это позволяет проводить надежные поствыборные проверки и подсчеты голосов, сообщили в Microsoft.

Также новое ПО позволит сторонним наблюдателям, таким как группы по наблюдению за выборами, политическиепартии, журналисты и сами избиратели, проверять онлайн, правильно ли подсчитаны голоса.

Сообщается, что новое ПО появится в продаже летом текущего года.

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