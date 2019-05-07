Украинцы смогут получать в РФ бессрочный вид на жительство

Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства России.
Этот законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
«Новеллой законопроекта является введение бессрочного вида на жительство», — говорится в сообщении пресс-службы. Исключение составят случаи его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года). При этом иностранные граждане, получившие вид на жительство без ограничения срока его действия, обязаны будут подать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в территориальный орган МВД по месту жительства. Предусматривается и возможность аннулирования такого вида на жительство — если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в РФ, отмечается в материалах к заседанию правительства.
Законопроектом также предлагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине.
Кроме того, «предлагается сократить (с шести до четырех месяцев) сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание», говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Предлагается также расширить круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
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