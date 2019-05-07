Антикоррупционный суд не смог избрать председателя – проведут второй тур

Судьи Высшего антикоррупционного суда во время собрания во вторник, 7 мая, не смогли избрать председателя суда. Об этом сообщает Укринформ.

После подсчета результатов тайного голосования оказалось, что никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. В частности, за Елену Танасевич отдали голоса 15 судей, за Олега Павлишина 14, за Маркиана Галибалу - 9.

В то же время кандидат должен набрать не менее 20 голосов судей из 38.

В связи с этим председательствующий на собрании судей Виктор Маслов поставил вопрос о повторном голосовании. Для этого должны повторно внести на голосование кандидатуры судей, набравшие больше всего голосов, - Танасевич и Павлишина.

Сегодня, во вторник, 7 мая, в Киеве началось собрание судей Высшего антикоррупционного суда. В повестке дня - избрание председателя и заместителя ВАС, а также определение персонального и количественного состава следственных судей и их профессиональная специализация.