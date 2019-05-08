Трамп нес миллиардные убытки, раздавая советы как вести бизнес

Президент США Дональд Трамп в период с 1985 по 1994 год ежегодно нес убытки, потеряв в общей сложности за этот десятилетний период $1,75 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на соответствующие налоговые документы.
К тому времени, как его книга «Трамп: Искусство заключать сделки» попала в книжные магазины в 1987 году, Трамп уже был в глубоком финансовом затруднении, теряя десятки миллионов долларов на проблемных бизнес-сделках, замечает издание. Кроме того, выдвигаясь в президенты, Трамп частично строил свою кампанию, рассказывая об успехах в бизнесе и о том, как удачно преодолевал трудности. Свои первые финансовые неудачи он приписал кризису, который начался в 1990 году. Но на самом деле, налоговые документы за десятилетний период «рисует другую, гораздо более мрачную, картину его способностей к заключению сделок и его финансового состояния», пишет NYT.
Из документов следует, что в 1985 году Трамп задекларировал потери в размере $46,1 млн от его основных видов бизнеса — казино, гостиниц, торговых площадей. Убытки от этих видов деятельности продолжались каждый год, за все десятилетие Трамп потеря $1,17 млрд, пишет газета со ссылкой на документы.
Издание уточняет, что в ее распоряжении оказались не сами налоговые документы. Информацию, содержащуюся в них, газете передал источник, который имел законный доступ к ним. Полученную информацию издание сравнило с некоторыми данными из открытой базы Налогового управления США и другими налоговыми документами, имеющимися в публичном доступе.
Адвокат президента США Чарльз Хардер на запрос издания назвал налоговые данные 30-летней давности «явно неверными», а утверждения издания «очень неточными». В чем конкретно заключаются неточности, он не указал, отмечает газета.
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