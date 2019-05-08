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Трамп нес миллиардные убытки, раздавая советы как вести бизнес

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Трамп нес миллиардные убытки, раздавая советы как вести бизнес

Президент США Дональд Трамп в период с 1985 по 1994 год ежегодно нес убытки, потеряв в общей сложности за этот десятилетний период $1,75 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на соответствующие налоговые документы.

К тому времени, как его книга «Трамп: Искусство заключать сделки» попала в книжные магазины в 1987 году, Трамп уже был в глубоком финансовом затруднении, теряя десятки миллионов долларов на проблемных бизнес-сделках, замечает издание. Кроме того, выдвигаясь в президенты, Трамп частично строил свою кампанию, рассказывая об успехах в бизнесе и о том, как удачно преодолевал трудности. Свои первые финансовые неудачи он приписал кризису, который начался в 1990 году. Но на самом деле, налоговые документы за десятилетний период «рисует другую, гораздо более мрачную, картину его способностей к заключению сделок и его финансового состояния», пишет NYT.

Из документов следует, что в 1985 году Трамп задекларировал потери в размере $46,1 млн от его основных видов бизнеса — казино, гостиниц, торговых площадей. Убытки от этих видов деятельности продолжались каждый год, за все десятилетие Трамп потеря $1,17 млрд, пишет газета со ссылкой на документы.

Издание уточняет, что в ее распоряжении оказались не сами налоговые документы. Информацию, содержащуюся в них, газете передал источник, который имел законный доступ к ним. Полученную информацию издание сравнило с некоторыми данными из открытой базы Налогового управления США и другими налоговыми документами, имеющимися в публичном доступе.

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Адвокат президента США Чарльз Хардер на запрос издания назвал налоговые данные 30-летней давности «явно неверными», а утверждения издания «очень неточными». В чем конкретно заключаются неточности, он не указал, отмечает газета.

Дональд Трамп
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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