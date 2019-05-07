Порошенко нашел экс-главе Нацсовета по телерадио Артеменко более надежную должность

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Соответствующий указ президента Украины № 198/2019 от 7 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Согласно части первой статьи 20 закона Украины „О телекоммуникациях“ постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации», — сказано в документе.

Как сообщалось, 4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: «Во-первых, простая человеческая усталость — в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу».

Отметим, что Артеменко покинул Нацсовет за два месяца до истечения своей каденции. Вместо него должность занял пиарщик президента Владимир Горковенко.