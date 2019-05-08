В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию, сообщает посольство США в Украине.

«Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина — США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии», — сказано в сообщении американского посольства на странице в Фейсбук в среду.