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Окружение Зеленского передало в США запись разговора с Джулиани

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Окружение Зеленского передало в США запись разговора с Джулиани

Американское издание «Time» получило из Киева стенограмму разговора между представителями Офиса президента Украины Владимира Зеленского и адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который полтора года назад стал началом давления Трампа на Киев, что привело к первому делу о его импичменте.

Как сообщается на сайте издания, разговор 22 июля 2019 года положил начало кампании запугивания украинского руководства, которая привела к первому импичменту Трампа. В разговоре участвовали два помощника президента Владимира Зеленского — Андрей Ермак и Игорь Новиков (Ермак теперь возглавляет Офис президента).

3 февраля Новиков отправил «Time» стенограмму того 40-минутного телефонного разговора с Джулиани. Точность записи издание проверило независимо, хотя сам Джулиани не стал отвечать на вопросы о стенограмме.

Как отмечает «Time», советники Зеленского хотят восстановить отношения с США после прихода к власти президента Джо Байдена.

Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, «последствия могли быть катастрофическими». По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала «внутренней американской политики».

Новиков в разговоре с «Time» вспомнил: «Этот первый телефонный звонок (с Джулиани — ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности».

Согласно стенограмме, во время телефонного разговора с помощниками Зеленского в 2019 году Джулиани не просил об одолжении, но добивался проверки сына Байдена Хантера, что могло помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок.

Издание приводит такие слова Джулиани: «Пусть эти расследования продолжаются, попросите кого-нибудь расследовать это» и «Меня не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают. Это не о политическом одолжении».

Джулиани, похоже, осознавал, что создает проблему для украинцев. Он говорил: «Вы не должны чувствовать себя ужасно. Все, что нам нужно от президента, это сказать: Я ставлю честного прокурора (на эти расследования — ред.), и он откопает доказательства, которые существуют на данный момент».

Джулиани предупреждал украинцев «Будьте осторожны» и обещал помочь улучшить отношения Украины с Трампом, уговаривая: «Ради нашей страны и ради вашей страны мы (должны) разъяснить все эти факты».

Через три дня после того разговора Трамп провел телефонный разговор с Зеленским: он попросил нового президента Украины «сделать одолжение», начав расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской газовой компании «Burisma».

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Летом 2019 года Трамп решил заморозить помощь Украине на сумму порядка 400 млн долларов, но из-за огласки передумал. «Time» утверждает, что Зеленский и его помощники уже готовились объявить о расследованиях, которых хотел Трамп.

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) с 2019 года ведет расследование тех событий. По меньшей мере два украинских чиновника заявили «Time», что они уже обсуждали Джулиани со следователями SDNY.

Новиков говорит, что готов помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему, а также в усилиях по лишению Джулиани лицензии на юридическую практику.

Он считает, что действия Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.

Рудольф Джулиани, Владимир Зеленский, Джо Байден
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