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Адвокат Трампа хранит компромат на семью Байденов

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Адвокат Трампа хранит компромат на семью Байденов

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что хранит компрометирующую информацию на семью бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которая будет обнародована в случае его «исчезновения». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, было сказано с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну, документы сразу же появятся», — заявил Джулиани.

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16 ноября прокуратура США начала расследование против Джулиани. По данным WSJ, адвоката подозревают в получении личной выгоды от газовых проектов в Украине, которыми занимались его соратники. По данным издания, они во время переговоров с украинскими властями также призывали помочь с расследованием в отношении Джозефа Байдена и возможного вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Bloomberg отметил, что расследование в отношении адвоката серьезно угрожает президентству Трампа, поскольку Джулиани является ключевой фигурой в деле об импичменте. Сам же защитник обвинения опровергает.

Рудольф Джулиани, Джо Байден
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