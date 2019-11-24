Адвокат Трампа хранит компромат на семью Байденов

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что хранит компрометирующую информацию на семью бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которая будет обнародована в случае его «исчезновения». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, было сказано с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну, документы сразу же появятся», — заявил Джулиани.
16 ноября прокуратура США начала расследование против Джулиани. По данным WSJ, адвоката подозревают в получении личной выгоды от газовых проектов в Украине, которыми занимались его соратники. По данным издания, они во время переговоров с украинскими властями также призывали помочь с расследованием в отношении Джозефа Байдена и возможного вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Bloomberg отметил, что расследование в отношении адвоката серьезно угрожает президентству Трампа, поскольку Джулиани является ключевой фигурой в деле об импичменте. Сам же защитник обвинения опровергает.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016