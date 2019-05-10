Uber и Bolt больше не будут принимать водителей на «евробляхах»

Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системах, что отказываются от автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщает ain.ua.

С 9 мая сервис Uber при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (к примеру, страхового полиса), такие документы отклоняет.

При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.

Bolt (бывший Taxify) перестанет добавлять на платформу автомобили на еврономерах с 24 мая 2019 года.

«Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным», — отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Напомним, что льготный режим оформления «евроблях» завершился 22 февраля, за это время украинцы оформили 218 тыс. транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн.