Личный адвокат Трампа подтвердил намерение приехать в Киев для встречи с Зеленским

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил о своих планах отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times. По его словам, цель поездки — убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США.

Расследование, поясняет NYT, будет связано с двумя темами. Первая — вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Также визит в Киев, рассчитывает Джулиани, даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

В 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил Хантер Байден. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.

Джулиани подчеркнул, что Белый дом «не вмешивается в выборы, а вмешивается в расследование, на что имеет право». «Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика — я прошу их провести расследование, которое они уже проводят, и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», — объяснил Джулиани свои планы.

Как отмечает NYT, работа в Джулиане в Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США. Таким образом команда Трампа намерена разрушить дело против экс-главы штаба президента Пола Манафорта, обвиняемого в незаконном лоббировании в интересах режима Януковича. Одновременно, с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, заявившего о намерении посоперничать с Трампом за пост президента США в 2020 году.

По данным социологических опросов, проведенных в апреле, 76-летний Джо Байден обошел по популярности Дональда Трампа. Согласно результатам исследования, 43% опрошенных заявили о готовности поддержать Байдена на предстоящих выборах. За кандидатуру Трампа готовы проголосовать 37% респондентов.

Ранее о планах Джулиани посетить Киев сообщила газета The Wall Street Journal.