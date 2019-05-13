Дом для жизни на Марсе напечатали на 3D-принтере

Нью-йоркское агентство дизайна и архитектуры AI SpaceFactory напечатало на 3D-принтере дом для жизни на Луне или Марсе. Об этом сообщает Euronews.

«Нью-йоркское агентство дизайна и архитектуры AI SpaceFactory выиграло у NASA 500 тыс. долларов, напечатав на 3D-принтере дом для жизни на Луне или Марсе», — говорится в сообщении.

Как сообщает Euronews, сам конкурс продлился четыре дня. Задача участников состояла в том, чтобы напечатать макет здания в три раза меньше оригинала с минимальным участием человека и из тех материалов, которые можно найти на Марсе.

Победитель AI SpaceFactory напечатал свою модель из биоразлагаемого и перерабатываемого биополимерного базальтового композита. Второй участник конкурса, Государственный университет Пенсильвании, использовал специальную бетонную смесь.

Обе конструкции успешно прошли испытания на прочность и герметичность дымом и тяжелыми грузами. Когда в ход пошел экскаватор, дом пенсильванского университета не выдержал нагрузки и разрушился, а конструкция AI SpaceFactory осталась нетронутой.

Отмечается, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило проект 3D-Printed Habitat Challenge в 2015 году для разработки экологического жилья для долгосрочных космических миссий с возможностью использования этих технологий на Земле.