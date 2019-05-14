В Австрии рестораны McDonald's будут оказывать американцам консульские услуги

Граждане США смогут с 15 мая в случае экстренной ситуации на территории Австрии обращаться за консульской помощью в рестораны сети быстрого питания McDonald’s, которые будут служить филиалами посольства США в республике. Об этом сообщило посольство США в Австрии.
«Американские граждане, путешествующие по Австрии, оказавшиеся в беде и не имеющие возможности связаться с посольством США, могут со среды, 15 мая 2019 года, прийти в любой McDonald’s в Австрии, и персонал поможет им связаться с посольством США для оказания консульских услуг. Например, сообщить о потерянном, украденном паспорте или обратиться за помощью в поездках», — говорится в заявлении американского посольства в Вене в Facebook.
В настоящее время в Австрии работают более 190 ресторанов этой сети. Первый McDonald’s открылся около Шварценбергплац в 1977 году.
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