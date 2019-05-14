Порошенко дал орден директору завода, которого подозревают в хищении 93 миллионов

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора «Днепропетровского стрелочного завода» Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен «Укрзализныци». Об этом сообщает Громадське.
Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.
Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в «государственном строительстве», укрепление авторитета страны, развитие авторитета, экономики, науки Украины и тому подобное.
Напомним, 15 января Тараненко и еще 6 должностным лицам сообщили о подозрении в завладении 93 миллионами «Укрзализныци» при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам.
В феврале суд наложил арест на имущество Тараненко.
7 мая НАБУ завершило расследование фактов завладения 93,28 миллиона гривен «Укрзализныци» и отправило дело на ознакомление восьми подозреваемым.
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