Порошенко посоветовал Зеленскому делать тоже, что и он

Президент Украины Петр Порошенко желает своему преемнику, новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следовать его дорогой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — сказал Порошенко в ходе конференции высокого уровня для лидеров стран «Восточного партнерства» во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос модератора, что бы он посоветовал Владимиру Зеленскому.

Он подчеркнул, что странам «Восточного партнерства» последующие 10 лет надо еще больше сотрудничать со странами ЕС, в том числе для осуществления реформ.

«Больше реформ, больше сотрудничества с Европейской комиссией, с Европейским советом, с Европейским Союзом», — сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что одним из следующих этапов должна стать энергетическая безопасность европейского континента, а не только стран «Восточного партнерства».

«Я хочу сказать, что надо верить, что следующие 10 лет будут историей успеха, и может, через 10 лет мы соберемся тут и скажем — да, так оно и получилось. 20 лет „Восточного партнерства“ еще успешнее, чем первое десятилетие», — подытожил он.