Порошенко призвал Зеленского продолжить евроинтегарцию и подать в декабре заявку в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко призвал команду нового президента продолжать движение Украины в Европейский Союз, беречь международную коалицию против российской агрессии и добиваться усиления санкций против Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

«И послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в Европейский Союз. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях», — сказал Порошенко, выступая на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Он также посоветовал тем, кто завтра «будет воплощать государственную стратегию и осуществлять внешнюю политику Украины», беречь доверие и солидарность Евросоюза и Украины, и проукраинскую международную коалицию, которая противостоит российской агрессии.

«Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление Украинского суверенитета над оккупированными территориями», — сказал Порошенко.

Также Порошенко заявил, что в декабре на саммите НАТО в Лондоне Украина должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

«Уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны Альянса о том, что мы настаиваем на ПДЧ и имеем твердое намерение присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу», — сказал он.