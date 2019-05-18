Порошенко призвал Зеленского продолжить евроинтегарцию и подать в декабре заявку в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко призвал команду нового президента продолжать движение Украины в Европейский Союз, беречь международную коалицию против российской агрессии и добиваться усиления санкций против Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.
«И послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в Европейский Союз. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях», — сказал Порошенко, выступая на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина.
Он также посоветовал тем, кто завтра «будет воплощать государственную стратегию и осуществлять внешнюю политику Украины», беречь доверие и солидарность Евросоюза и Украины, и проукраинскую международную коалицию, которая противостоит российской агрессии.
«Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление Украинского суверенитета над оккупированными территориями», — сказал Порошенко.
Также Порошенко заявил, что в декабре на саммите НАТО в Лондоне Украина должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ).
«Уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны Альянса о том, что мы настаиваем на ПДЧ и имеем твердое намерение присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу», — сказал он.
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