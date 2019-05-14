АМКУ оштрафовал сети ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн грн. за сговор на рынке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал сети ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке светлых нефтепродуктов, в частности, за похожие действия в течение 2017 года, сообщил глава комитета Юрий Терентьев на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня, 14 мая 2019 года, АМКУ принял решение по результату расследования дела о совершении антиконкурентных согласованных действий компаниями WOG, ОККО и SOCAR (ч. 3 ст. 6 закона „О защите экономической конкуренции“ — совершение подобных действий в течение 2017 года). На ответчиков наложены штрафные санкции в общем размере более 77 млн грн», — написал он.

Терентьев также добавил, что после принятия комитетом в ноябре 2016 года решения о наложении штрафа на ряд нефтетрейдеров (на общую сумму 204 млн грн) на рынке нефтепродуктов наблюдается более интенсивная ценовая конкуренция.

«Больше не имеем ситуации, когда половина рынка держит одну искусственно завышенную цену, которую «определяли» так называемые «лидеры рынка». Решение 2016 года по трем ответчикам из шести было поддержано всеми звеньями судебной системы. Процессы по трем другим ответчикам, которые, кстати, являются ответчиками в сегодняшнем решении, все еще продолжаются.