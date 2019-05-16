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ДТЭК закрыл сделки по покупке «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго»

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ДТЭК закрыл сделки по покупке «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго»

Энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЧАО «Киевоблэнерго» у холдинга VS Energy, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.

«Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель — повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов», — сказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ДТЭК.

Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей. Помимо того «Одессаоблэнерго» в четверг сообщило в системе раскрытия НКЦБФР, что пакет акций в собственности ООО «ДТЭК Нефтегаз» 10 мая вырос с 16,773013% до 68,29488% уставного капитала. Максимальная цена, по которой ДТЭК покупал акции за последние 12 месяцев, составила 3,13 грн за штуку, говорится в документе.

Согласно отчету «Одессаоблэнерго», на начало 2019 года крупнейшими акционерами компании были ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» — 32,522649%, VS Energy International NV (Нидерланды) — 17,983159%, «Киевоблэнерго» — 9,253295% и государство — 25%. В январе «ДТЭК Нефтегаз» стал собственником 16,77% акций, VS Energy International NV увеличил свою долю до 51,52%, а VS Energy International NV и «Киевоблэнерго» вышли из числа акционеров.

Общее количество акций «Одессаоблэнерго» — 608 млн 495,56 тыс. штук.

В холдинге отметили, что за время своей работы он инвестировал в бизнес по дистрибуции электроэнергии более $300 млн. В ДТЭК считают свои распределительные компании в Киеве, Днепропетровской и Донецкой (на подконтрольных территориях) областях, одними из наиболее эффективных и надежных в стране. В частности, время неплановых отключений потребителей у них на 30-70% меньше среднего (без учета прифронтовых территорий), а потери электроэнергии почти вдвое ниже, заявили в холдинге.

Программа развития электрических сетей в Киевской и Одесской областях будет сфокусирована на системной цифровизации управления инфраструктурой, повышении надежности электроснабжения и качества обслуживания клиентов, указали в ДТЭК.

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора ДТЭК Сети Ивана Гелюха отметили, что национальный регулятор НКРЭКУ контролирует работу операторов системы распределения, накладывая на них обязательства о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии. «Таким образом, концентрация новых активов компанией ДТЭК не ограничивает клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию. Сегодня рынок поставки электроэнергии клиентам полностью конкурентный, и ДТЭК поддерживает развитие этой конкуренции», — сказал Гелюх.

По его словам, для упрощения подключений к электрическим сетям в каждом регионе ДТЭК создал специальные департаменты по новым подключениям и оптимизации внутренних процессов. В результате, например, в Днепре за прошлый год удалось подключить в 2,5 раза больше новых клиентов к электросетям — почти 8 тыс.

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«Одессаоблэнерго» по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом — до 0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% — до 8 млрд 425,387 млн грн.

«Киевоблэнерго» в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% — до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% — до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЭК, Одессаоблэнерго, Киевоблэнерго
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Четверг, 16 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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