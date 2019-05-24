Покупка ДТЭК «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не снизит конкуренцию, – Боровик

Приобретение компанией ДТЭК акций двух энергораспределительных компаний не приведет к ослаблению конкуренции, монополизация украинского рынка распределения электроэнергии невозможна в принципе, считает кандидат экономических наук, эксперт в области конкурентной политики Юлия Боровик. Об этом она заявила в интервью «Капиталу».
«В Украине не существует единого общенационального естественно-монопольного рынка распределения электроэнергии. Ведь деятельность каждого ОСР (оператор системы распределения электроэнергии — ред.) ограничивается территорией, на которой размещены его сети. То есть, отечественные региональные рынки услуг распределения электроэнергии является по своей сути территориальными рынками, а их операторы не могут конкурировать друг с другом, поскольку функционируют на разных территориях. То есть, каждый ОСР является субъектом естественной монополии в пределах расположения собственной системы сетей, являясь единственным участником соответствующего территориального рынка с долей 100%. Поэтому, независимо от того, кто покупает энергораспределительные компании, меняется только субъект права собственности» — утверждает Боровик.
Облэнерго — компании, занимающиеся распределением электроэнергии на территории области их расположения. В каждой области Украины есть одна распределительная компания.
«Поскольку ни „Киевоблэнерго“, ни „Одессаоблэнерго“ не смогут функционировать на рынке услуг поставки электроэнергии из-за требования вертикального разделения, следовательно, влияния сделки на этот рынок ожидать не стоит» — считает эксперт.
Как сообщалось, в конце апреля АМКУ разрешил компании «ДТЭК Нефтегаз» приобрести пакеты акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».
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