«Киевоблэнерго» угрожает оставить без света несколько водоканалов в Киевской области

ЧАО «Киевоблэнерго» по требованию поставщика ООО «Киевская областная энергоснабжающая компания» намерено 23-25 сентября отключить от электроснабжения 21 объект в Киевской области из-за долгов.

Согласно пресс-релизу «Киевоблэнерго», среди объектов на отключение водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства, общежития и коммунальное медучреждение. В частности, КП «Броварытепловодоэнергия», КП «Боярка-водоканал», КП «Фастоводоканал», КП «Новопетровский медицинский консультационно-диагностический центр» и ООО «Комплекс Агромарс».

«Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику электроэнергии ООО „Киевская областная энергоснабжающая компания“ и урегулировать вопрос задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены», — говорится в пресс-релизе.