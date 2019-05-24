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Коломойский готовится к атаке на Ахметова в энергетической сфере, – СМИ

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Коломойский готовится к атаке на Ахметова в энергетической сфере, – СМИ

Информационная кампания против покупки Ринатом Ахметовым двух облэнерго организована олигархом Игорем Коломойским и является «легкой «артподготовкой» перед наступлением на позиции Ахметова в энергетике. Об этом пишет издание Остро.

«Атака начнется после кадровых перестановок в государственных органах власти со специальным статусом: Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Их деятельность относится к сфере полномочий президента Украины.

По словам издания, во время президентства Петра Порошенко группе «Приват» приходилось заниматься исключительно защитой своих позиций от посягательств президентского бизнес-окружения, в то время как бизнес Ахметова в энергетике расширился. «Поэтому естественно, что сейчас у И.Коломойского и его бизнес-партнеров есть реваншистские настроения и желание „восстановить справедливость“. Тем более, что группа и сама присутствует в сфере распределения э/э и не прочь расширить это присут ствие — за счет той же VS Energy и госпакетов акций в облэнерго. Т.е. „Приват“ претендует на тот же самый кусок „пирога“, который намеревался „проглотить“ ДТЭК. Поэтому наступление на позиции Р.Ахметова в энергетике практически неизбежно», — пишет СМИ.

Кроме того, по словам издания, Игорь Коломойский является еще и главным противником формулы «Роттердам+». «И тут следует вспомнить, что „Приват“ контролирует никопольский и запорожский ферросплавные заводы, а также запорожский электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“. В себестоимости их продукции свыше 50% приходится на э/э. Таким образом, происходивший рост тарифов на э/э означает увеличение затрат подконтрольных И.Коломойскому предприятий — и снижение прибыли олигарха как результат. Поэтому очевидно, что после перезагрузи власти он будет добиваться признания незаконности „Роттердам+“», — пишет Остро.

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Как известно с 2016 года лоббисты Коломойского ведут борьбу против формулы «Роттердам+», согласно которой промышленные предприятия оплачивают рыночную стоимость угля в тарифе на электроэнергию. На бытовых потребителей формула «Роттердам+» не распространяется, поэтому цена

Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Одессаоблэнерго, Киевоблэнерго
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Пятница, 24 мая 2019
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