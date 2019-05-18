Вице-канцлер Австрии подал в отставку из-за скандала с российскими деньгами

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил в субботу об уходе в отставку на фоне публикации немецкими СМИ скандальной видеозаписи с его участием, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Об этом заявил в субботу сам вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе на пресс-конференции в Вене.
В пятницу германские издания «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг» опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обещал некой богатой россиянке упростить доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в 2017 году.
Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя.
Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании россиянами Австрийской партии свободы.
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