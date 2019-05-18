В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют пол города

Движение транспортных средств в городе Киеве в день инаугурации вновь избранного президента, 20 мая, и в воскресенье накануне будет временно ограничено в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей. Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook.

«В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве. 19 мая с 7:00 и до завершения мероприятий: улица Липская — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской», — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 мая с 06:00 и до завершения мероприятий будет ограничено транспортное движение по проспекту Бажана — от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллея Герои Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы; улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная; улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи; Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского до аллеи Герои Крут; улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная; улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранская; улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик; улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинская; улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтская; улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка; Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская; улица Липская — от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика; улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская; улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца; улица Академика Богомольца — от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.

Полиция призывает водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты в эти дни.

Отметим, что именно из-за необходимости перекрывать улицы в штабе Зеленского были недовольны назначением даты инаугурации на 20 мая, предлагая провести ее в выходной день 19 мая.