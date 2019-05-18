NASA отобрало компании, которые займутся проектом высадки на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало 11 компаний для проведения исследований и производства прототипов кораблей для своей программы лунных исследований Artemis. Об этом сообщается на сайте NASA.
«Чтобы ускорить наше возвращение на Луну, мы бросаем вызов традиционным способам ведения бизнеса. Мы упростим все: от закупок до партнерских отношений, до разработки оборудования и даже операций», — сказал Маршалл Смит, директор программ исследования Луны.
Всего проектом высадки займутся 11 компаний: Aerojet Rocketdyne (Калифорния), Blue Origin (Вашингтон), Boeing (Техас), Dynetics (Алабама), Lockheed Martin (Колорадо), Masten Space Systems (Калифорния), Northrop Grumman Innovation Systems (Вирджиния), OrbitBeyond (Нью-Джерси), Sierra Nevada Corporation (Колорадо и Висконсин), SpaceX (Калифорния), SSL (Калифорния). NASA выделит им 45,5 миллиона долларов в рамках программы государственно-частного партнерства NextSTEP. При этом сами компании должны вносить не менее 20 процентов от общей стоимости проекта. Работа будет проходить в течение ближайших шести месяцев.
Астронавтов (женщину и мужчину) планируют высадить в 2024 году на Южном полюсе Луны. Операция будет проходить при помощи космической станции «Врата» (Gateway), которую собираются построить на орбите спутника. Эта же станция должна поспособствовать экспедиции на Марс в будущем.
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