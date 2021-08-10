В НАСА признали невозможность высадить американцев на Луну в 2024 году – не готовы скафандры

Высадка американцев на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА.
«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра — ред.) к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года», — говорится в докладе.
Ранее сообщалось о намерении США возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis («Артемида») в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960-70-х годах прошлого века.
Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.
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