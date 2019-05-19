Два человека погибли в Харькове в результате взрыва гранаты

В Харькове возле дома № 40 по ул.Двинская произошел взрыв, в результате которого два мужчины погибли, а третий был доставлен в больницу с многочисленными ранениями.
Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в Основянский отдел полиции города в 23:42 субботы от службы 102.
«Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли двое граждан — 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища... Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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