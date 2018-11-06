В харьковском метро задержали пассажира с РПГ и сумкой гранат

В харьковском метро задержали мужчину, который перевозил целый арсенал гранат и гранатомет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной полиции.
"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки,"РПГ-22", 10 заоядов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1", - говорится в сообщении.
59-летнего военнослужащего задержали на станции метро "Южный вокзал".
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.
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