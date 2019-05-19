Меркель назвала двух главных врагов Евросоюза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала бороться с популизмом и национализмом, назвав их врагами единого европейского проекта. Об этом она заявила во время визита в Загреб за неделю до выборов в Европарламент, сообщает Укринформ.

«Национализм является врагом европейского проекта», — цитирует главу правительства Tagesschau.

Говоря о популизме, она подчеркнула необходимость продолжать направлять решительный сигнал против любой его формы, если Европа хочет сдержать свои обещания — дать людям мир, безопасность и процветание. Европейские страны сами выбрали путь общих ценностей, напомнила канцлер, популисты же стремятся эти ценности разрушить.

При этом Меркель отметила, что «патриотизм и Европейский Союз — это не противоположности».

На пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Меркель отказалась прямо отвечать и на вопрос о возникшем кризисе в Австрии, отметив лишь, что иногда «продажность политики начинает играть важную роль».

Поездка в Загреб является одной из двух, которые Меркель запланировала в связи с предстоящими выборами в ЕП. Ее сопровождал немецкий кандидат от Европейской народной партии и один из основных претендентов на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер. Он также пообещал сделать все, чтобы не допустить разрушения Европы популистами.

Второе выступление в контексте евровыборов у Меркель и Вебера должно состояться 24 мая в Мюнхене.