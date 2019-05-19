The Guardian включила Киев в ТОП-10 городов с самыми красивыми пейзажами

Украинская столица вошла в список 10 городов с самыми красивыми пейзажами, по мнению путешественников от The Guardian. Об этом сообщается на сайте издания.
Британская газета выделила Андреевскую церковь и видом со смотровой площадки возле нее.
«Андреевская церковь пастельных тонов, которая расположена на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева, имеет прекрасную архитектуру в стиле барокко... Вы можете посмотреть на красочные старые дома, купола церквей и улицу, покрытую брусчаткой, известную как Андреевский спуск, прежде чем развернуться, и увидеть потрясающий вид на Днепр и современный Киев», — отмечают путешественники.
Также в топ-10 пейзажей от The Guardian вошли виды с горы Лайонс-Хед в Кейптауне, из Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, с Лотте-Центр в Ханое, с горы Артксанда в Бильбао, из ресторана в Вальпараисо, с фуникулера в Бергене, из Кастель-Сан-Пьетро-Терме в Вероне и с виллы в центре Гаваны.
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